Половина опрошенных россиянок обращает внимание на успех в карьере партнера при его выборе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти 40% опрошенных россиян считают, что успешная карьера важна для построения личных отношений, а для 50% женщин успешная карьера играет роль при выборе партнера. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в феврале среди более чем 7 тыс. респондентов из всех округов России.

"39% респондентов отметили, что успешная карьера партнера важна для построения личных отношений, при этом 37% опрошенных жителей России на это внимания не обращают. Хорошая карьера при выборе пары значимую роль играет для женской аудитории - так ответили 50% опрошенных женщин. Лишь 25% респонденток указали, что для них такой фактор не важен", - говорится в результатах исследования.

Среди опрошенных мужчин, по данным сервиса, противоположная ситуация. Половина опрошенных респондентов заявили, что не уделяют внимания карьере партнера в личной жизни. Для 28% успешная карьера играет роль.

При этом, отвечая на вопрос, могут ли проблемы в карьере стать причиной расставания, мужчины и женщины в основном ответили одинаково - для 86% респондентов это не станет поводом для разрыва. Среди мужчин 91% заявили, что не расстанутся с партнером из-за трудностей в карьере. Среди женщин ту же позицию указали 82% участниц исследования.