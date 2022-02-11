Власти Австралии внесли коал в список видов, находящихся под угрозой исчезновения

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Коалы были включены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, в трех австралийских регионах. Об этом в пятницу сообщила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

"Мы предпринимаем беспрецедентные шаги для защиты коал, оставаясь в тесном сотрудничестве с учеными, исследователями, ветеринарами и природоохранными организациями, а также с властями регионов и общинами традиционных владельцев земли. Я повышаю уровень государственной защиты для этих животных в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, а также на Австралийской столичной территории, внося вид в список находящихся под угрозой исчезновения", - указала министр в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Лей напомнила, что ранее федеральное правительство Австралии направило 200 млн австралийских долларов ($144,7 млн) в адрес государственного научного комитета по сохранению видов, для реализации программ восстановления популяций животных, пострадавших во время лесных пожаров 2019-2020 годов. Еще 50 млн австралийских долларов ($36,1 млн) были инвестированы непосредственно в программы по подсчету, обследованию и лечению коал, а также на восстановление среды их обитания.

Министр отметила, что за последние 25 лет коалы в Австралии столкнулись с негативными последствиями сразу нескольких явлений, в число которых вошли длительные засухи, масштабные лесные пожары и распространение болезней. Кроме того, из-за урбанизации и увеличения числа сельскохозяйственных угодий была потеряна значительная часть эвкалиптовых лесов - единственной среды обитания коал. "Включение вида в список [находящихся под угрозой исчезновения] гарантирует, что в дальнейшем он попадет под защиту не только региональных законов, но и федерального законодательства. Национальный план по восстановлению популяции, разработанный на основе научных консультаций, будет направлен в регионы и скорректируют местные стратегии", - отметила Лей.

По данным федерального министерства охраны окружающей среды Австралии, популяция коал в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сократилась за последние 20 лет на 60% и 50% соответственно. Наиболее сильно вид пострадал в результате лесных пожаров 2019-2020 годов, из-за которых популяция коал на восточном побережье континента сократилась не менее чем на 25-30%. Парламентское расследование, проведенное в 2020 году, показало, что коалы вымрут до 2050 года, если не будут приняты срочные меры для восстановления их численности. В сентябре 2021 года Австралийский фонд охраны природы сообщал, что в дикой природе континента сохранилось не более 80 тыс. особей.