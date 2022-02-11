На сайте мэра Москвы появилась возможность проверки статуса договора аренды недвижимости

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый сервис появился на mos.ru. Теперь пользователи могут проверить статус городской недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Новый сервис "Подтверждение статуса действия договора Департамента городского имущества" появился на mos.ru. С его помощью пользователи могут в режиме онлайн уточнить информацию о статусе договоров аренды или безвозмездного пользования городской недвижимостью. Официальное письмо с подтверждением статуса правоудостоверяющего документа можно получить в течение 15 рабочих дней, то есть трех недель", - говорится в сообщении.

Раньше такую информацию партнеры департамента городского имущества получали через электронную приемную правительства Москвы портала mos.ru в течение месяца.

"По инициативе мэра Москвы в столице развивается цифровая экосистема, которая делает взаимодействие правительства Москвы и представителей бизнеса более комфортным. Город работает с большим пулом крупных арендаторов, с ними заключены сотни договоров. За год специалисты департамента городского имущества обрабатывают более двух тысяч запросов контрагентов о статусе договоров. Новый сервис значительно упростит процедуру получения соответствующей информации", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Теперь предприниматели видят актуальную информацию по договорам аренды или безвозмездного пользования в режиме реального времени. Для этого достаточно авторизоваться на сайте и выбрать в каталоге сервис "Подтверждение статуса действия договора департамента городского имущества города Москвы". Новый сервис выдает информацию по трем видам договоров: аренды земельного участка, безвозмездного пользования участком и безвозмездного пользования объектами нежилой недвижимости.