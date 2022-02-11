Эксперт: Хайнань обладает уникальным культурным наследием

ХАЙКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань обладает уникальным культурным ландшафтом и ресурсами культурного наследия. Об этом заявил бывший куратор музейного комплекса Гугун, глава академии музея Гугун Шань Цзисян.

"Провинция Хайнань обладает уникальным культурным ландшафтом и ресурсами культурного наследия", - приводит его слова портал "Наньхайван". "Это большой регион культурного наследия", - добавил он.

Шань Цзисян привел в пример историческую улицу Цилоу в городе Хайкоу (административный центр провинции), имеющие многовековую историю соляные поля в Даньчжоу на северо-западе острова, храм Пяти чиновников в Хайкоу, традиционную вышивку народности ли (одно из национальных меньшинств, проживающих на территории КНР) и другие достопримечательности и культурные богатства провинции, отметив, что все это является сокровищем и достоянием китайской культуры.

Как указывается в материале, Шань Цзисян неоднократно говорил о том, что Хайнань - это провинция с богатым культурным наследием. Как пишет издание, еще в 2010 году он отметил, что развитие культурного наследия южного острова перешло от сосредоточения внимания на отдельных культурных объектах к защите культурного ландшафта, от защиты лишь древних реликвий к охране и поддержанию в том числе современного культурного наследия.

Как отмечает "Наньхайван", в последние годы Хайнань непрерывно укреплял защиту культурного и духовного наследия, проводил мероприятия, нацеленные на его развитие. Среди них танцевальные и театральные фестивали, выставки, соревнования, международная Неделя культуры и другие мероприятия, которые позволили "расцвести" культуре провинции.

В материале также отмечается, что духовное наследие Хайнаня охватывает традиционную музыку, народное творчество и литературу, традиционную музыку и театр, традиционные для провинции виды спорта, живопись, традиционную медицину и фармакологию и ряд других категорий. Как передает портал, в настоящее время в провинции реализуются 32 проекта государственного значения в сфере духовного наследия, 82 - провинциального уровня, а также свыше 300 проектов на уровне городов и уездов.