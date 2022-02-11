Билеты на международные автобусные рейсы можно будет купить в приложении "Метро Москвы"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новая функция стала доступна в приложении "Метро Москвы". Теперь там можно купить билеты на международные и междугородние автобусные рейсы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Купить билеты на междугородние и международные автобусные рейсы теперь можно с помощью приложения "Метро Москвы". Для этого нужен будет смартфон с установленной последней версией приложения. Покупка билета через приложение сэкономит время и поможет избежать посещения мест большого скопления людей в условиях распространения омикрон-штамма COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу сделать так, чтобы у пассажиров был самый высокий уровень сервиса на любом виде транспорта.

"Благодаря переводу столичных автовокзалов в инфраструктуру метро здесь появляются те же услуги, которые доступны пассажирам подземки: бесплатный Wi-Fi, обновленная навигация, новые точки продажи билетов и информационная стойка на автовокзале Центральный, а теперь еще и возможность купить билет через приложение", - сказал он.

Чтобы приобрести билет на автобусные рейсы, нужно открыть личный кабинет в приложении "Метро Москвы", затем кликнуть на категорию "Купить билет" в разделе "Междугородние автобусы". Этот раздел можно найти и во вкладке "Город". Далее необходимо выбрать направление и дату, нужный рейс и заполнить данные о пассажире, на имя которого покупают билет. На заключительном этапе пользователь оплачивает покупку, после этого билет появится в личном кабинете. Его нужно будет скачать, чтобы показать на автовокзале.