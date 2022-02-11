Москва поднялась в Индексе привлекательности городов для международных конференций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Москва вошла в топ-30 Индекса привлекательности городов для проведения международных конференций GainingEdge. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Москва поднялась с 38-й на 28-ю позицию в Индексе привлекательности городов для организации международных конференций (Competitive Index of International Convention Destinations), подготовленного международной консалтинговой компанией GainingEdge. В индекс входит 101 город, его лидерами в этом году стали Париж, Нью-Йорк и Сингапур. Столица обогнала такие города как Монреаль, Рим и Сидней, заняла одиннадцатое место среди городов Европы, а в субрегионе Восточная Европа - первое место с большим отрывом", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, города оцениваются по 11 показателям, среди которых важное значение имеют качество инфраструктуры для проведения мероприятий, состояние экономики, предпринимательский климат, развитие отрасли по организации международных конференций, привлекательность принимающего города для бизнеса и туризма. Эксперты из GainingEdge оценили инфраструктуру Москвы, транспортную доступность и широкие возможности по привлечению для участия в мероприятиях известных российских и иностранных спикеров и отметили большой потенциал столицы в области международных конференций.

Отмечается, что Москва наравне с Пекином, Стамбулом, Флоренцией, Будапештом и Гентом вошла в число городов, на которые авторы исследования рекомендовали обратить внимание организаторам международных конференций. Москва является одним из центров интернационального бизнес-общения, город известен как место проведения крупнейших международных конференций, участниками которых являются ведущие транснациональные компании, авторитетные предприниматели, представители власти.

"В отличие от подавляющего большинства крупных городов, представленных в списке, оценка Москвы с наступлением пандемии коронавируса снизилась очень незначительно - на 23 балла, что свидетельствует об устойчивости московской индустрии международных мероприятий в условиях пандемии. В то же время, такие крупные города, как Рим, Мюнхен и Мехико, занимающие 30, 36 и 38 места и Тайбэй - 32 место - потеряли в среднем 70-90 баллов по сравнению с прошлым годом", - добавил Пуртов.