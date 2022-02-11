Два инновационных проекта Москвы заняли призовые места на международном конкурсе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Призовые места на международном конкурсе Quality Innovation Award заняли два инновационных проекта Москвы. Об сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сразу два столичных проекта завоевали призовые места на престижном конкурсе Quality Innovation Award. "Московская электронная школа" ("МЭШ") и проект "Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии" вошли в число 25 победителей и призеров международного этапа. Эксперты оценивали проекты по таким критериям, как новизна, удобство, ориентация на пользователя и эффективность", - говорится в сообщении.

Всего на конкурс представили более 560 инновационных проектов из России, Китая, Чехии, Испании, Сербии, Индии, Израиля, Швеции, ЮАР и других стран.

"Проект "Московская электронная школа" победил в категории "Инновации в сфере образования". А призером конкурса стал и проект "Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии". Он был отмечен в категории "Инновации в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

О конкурсе

Конкурс Quality Innovation Award проводят с 2007 года. Его организует Финская ассоциация качества в партнерстве с организациями из России, Китая, Чехии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Латвии, Литвы, Сербии, Испании, Швеции и других стран.

В 2020 году в число победителей и призеров конкурса вошел проект "Московская инновационная экосистема" по апробации инновационных решений, который позволяет разработчикам тестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах до выпуска на рынок, а органам власти и потенциальным заказчикам анализировать эффективность.