Во время археологических исследований в центре Москвы нашли сотни артефактов XV-XX веков

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили сотни артефактов XV-XX веков в Старомонетном переулке в Москве во время археологических исследований. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сотни исторических артефактов удалось обнаружить во время археологических исследований в Старомонетном переулке и его окрестностях. Оказалось, что в этой местности глубина культурного слоя (пласты грунта, где сохранились предметы или их фрагменты, которые относятся к определенному времени) достигает четырех м. Находки относятся к разным периодам — от XV до начала XX века. Эти раскопки позволят составить одну из самых обширных коллекций предметов прошлого, выявленных археологами в пределах одной улицы", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, работы в Старомонетном переулке — яркий пример зимнего раскопа.

"Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов. За время исследований ученые добыли множество интересных находок. Сейчас они проходят первичную обработку в мастерских", - сказал он.

Он добавил, что коллекцию можно условно разделить на две группы: изразцы и предметы быта, включая монеты. В первой группе представлены почти все детали украшения печей: лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Самым древним считают обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом. Он датирован концом XV — началом XVI века. Ко второй группе находок относятся те вещи, которыми жители Москвы столетия назад пользовались каждый день, а также монеты, которыми расплачивались. Среди них красноглиняные турецкие трубки (по образцам турецких, но изготовленные в Москве) конца XVIII — начала XIX века, а также голландские белоглиняные трубки (скорее всего, зарубежного производства) XVIII века.

"Найденные монеты имеют разную датировку. Самые ранние были в ходу во времена Алексея Михайловича Романова, а самые поздние были отчеканены в правление последнего русского царя Николая II", - говорится в сообщении.