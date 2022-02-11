В Ростовской области проведут новые раскопки в местах массовых расстрелов времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Поисковики Ростовской области весной приступят к новым раскопкам в местах предполагаемых массовых захоронений мирных жителей, расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны, в частности, раскопки будут проведены на территории Парка Авиаторов в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону и в станице Пролетарской на востоке области. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции "Без срока давности" в Ростовской области Андрей Кудряков.

В четверг Ростовский областной суд приступил к рассмотрению заявления прокуратуры о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками период оккупации Ростовской области. Основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

"Мы готовимся к раскопкам в этом году - это Парк Авиаторов в Ростове, где с октября 1942 года проводились массовые расстрелы жителей города, станица Пролетарская на востоке области. В Пролетарской - станице Великокняжеской, в которой проживало не более 3 тыс. человек, по архивным данным было уничтожено около 1,5 тысячи жителей. Там находится бывший глиняный карьер, где и проводились массовые расстрелы. Также весной планируем начать раскопки также в ряде других территорий", - сказал Кудряков.

По данным прокуратуры, в годы оккупации в Ростовской области было уничтожено около 126 тыс. мирных жителей и военнопленных. Однако, по словам Кудрякова, реальное количество жертв нацистов среди мирного населения региона может оказаться гораздо больше.

"На территории Ростовской области в каждом населенном пункте есть расстрелянные семьи, есть уничтоженные сотни мирных жителей, о которых знают только их односельчане. Например, та трагедия, которой мы занимались последний год в Сальске (где на территории кирпичного завода располагался концентрационный лагерь, в том числе с советскими военнопленными - прим. ТАСС), была известна только жителям Сальска <…>. Я думаю, что цифры гораздо больше, поэтому раскопки экспедиции "Без срока давности" будут продолжаться, мы будем находить новые факты и делать их достоянием общественности", - отметил собеседник агентства.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.