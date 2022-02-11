Ростехнадзор выявил почти 60 нарушений промбезопасности на проблемной ТЭЦ в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора выявило почти 60 нарушений требований промышленной безопасности на ТЭЦ в кузбасском моногороде Юрге с населением около 80 тыс. человек, где в течение нескольких лет возникают проблемы с прохождением отопительного сезона. Проверкой обнаружены неисправности в котлах и отсутствие лицензии на эксплуатацию опасных объектов, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В ходе проверочных мероприятий было выявлено 57 нарушений требований промышленной безопасности. Установлено, что эксплуатация опасных производственных объектов осуществляется в отсутствие лицензии на соответствующий вид деятельности; не заключен в установленном порядке договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами; по истечении срока безопасной эксплуатации отсутствуют положительные заключения экспертиз промышленной безопасности технических устройств; неисправна защита от погасания факелов в топках котлов и другие нарушения", - говорится в результатах проверки, которая проводилась с конца января до 8 февраля.

Согласно схеме теплоснабжения Юргинского городского округа, главное теплоснабжающее предприятие города - Юргинскую ТЭЦ - эксплуатирует по договору аренды ООО "Интеграл", которое является единой теплоснабжающей организацией в муниципалитете. По результатам проверки Ростехнадзора организация получила предписания на устранение нарушений, на юридическое лицо и его сотрудников возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ ("Нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей") и ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Проблемная ТЭЦ

Как сообщалось, в этом отопительном сезоне руководство теплоснабжающего предприятия уже привлекалось к административной ответственности по инициативе прокуратуры, которая в конце декабря прошлого года выявила нехватку угля на ТЭЦ, в отношении директора было возбуждено дело по ст. 9.17 КоАП РФ ("Нарушение нормативов запасов топлива"). Кроме того, из-за проблем на ТЭЦ город в этом отопительном сезоне также не получил паспорт готовности к зиме. Несмотря на это, станция начала подачу тепла в жилье и соцобъекты, поскольку альтернативных источников теплоснабжения нет. Власти заявили о готовности в случае нештатных ситуаций задействовать аварийно-спасательных отряды ЖКХ Кузбасса.

Трудности с теплоснабжением в Юрги зимой возникали и ранее. Так, в 2014 и 2016 годах на ТЭЦ вводили режим ЧС, чтобы провести ремонтные работы к отопительному сезону, в 2017 году паспорт готовности к зиме теплоснабжающее предприятие получило только в середине ноября, в 2018 году жители Юрги жаловались на низкую температуру воздуха в домах из-за плохой работы городской теплостанции. Осенью 2019 года Сибирское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки выявило неисправности на трех котлах ТЭЦ, также на теплостанции были проблемы с поставкой угля для работы котлов, своевременно не выплачивалась заработная плата.