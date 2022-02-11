ТЮМЕНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые из Тюмени при раскопках в Арктике обнаружили фрагменты золотного шитья XVII века (допетровского времени), что является первой подобной находкой в России. Столь ранние экземпляры золотного шитья и мужской верхней одежды ранее были известны лишь по гравюрам, находки сохранились благодаря климату Арктики, сообщила ТАСС о результатах раскопок в пятницу научный сотрудник сектора физической антропологии Института проблем освоения Севера СО РАН Ольга Пошехонова.

"Ученые при раскопках на территории северотаежной зоны ЯНАО в североселькупском могильнике "Кикки-Акки" обнаружили фрагменты пяти предметов мужской одежды XVII века русского производства допетровского времени с элементами золотной вышивки. Изучая находку, ученые пришли к выводу, что золотные нити состоят из шелкового сердечника, который сложен из 200-300 шелковых нитей, окрученных полосками фольги", - сказала Пошехонова.

Исследователь отметила, что толщина фольги - 10-12 микрон, ширина - 200-400 микрон, изготавливали нити так: брался лист серебряной с позолотой фольги и нарезался в тонкие полоски шириной 200-400 микрон (то есть 0,2 - 0,4 миллиметра), затем полоски фольги накручивали на золотную нить. "Изучая несколько метров золотных нитей, мы не обнаружили ни единого следа брака, это своеобразные "нанотехнологии XVII века". По химическому составу мы предположили, что нити сделаны в Западной Европе, возможно, во Франции в Тулузе, но сами одежды были изготовлены русскими мастерицами. По письменным источникам известно, что один кафтан равнялся стоимости деревни", - сказала Пошехонова.

Находки сохранились до наших дней благодаря условиям арктической зоны, мерзлоте, особым почвенным процессам. Селькупам одежды с золотным шитьем предположительно достались в качестве оплаты за царскую службу, жители европейской части России хоронили покойников без верхней одежды. До этого верхняя мужская одежда была известна лишь по гравюрам, рисункам, портретам. Подобных находок ни один музей России не имеет в коллекции, остатки золотного шитья планируется экспонировать в музее Салехарда (ЯНАО).