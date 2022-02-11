{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава Марий Эл продолжает работу после слухов о его возможной отставке

Сообщения об отставке главы региона появляются в СМИ не впервые
Глава Марий Эл Александр Евстифеев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Марий Эл Александр Евстифеев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Марий Эл Александр Евстифеев на рабочем месте и продолжает свою работу, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

В пятницу РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, может уйти в отставку по собственному желанию.

"Ничего не изменилось с момента последних слухов. Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу также ответственно, как и прежде", - сообщили в пресс-службе.

Сообщения об отставке главы региона в СМИ появляются не впервые.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19
Уроки в начальных классах отменили на севере Томской области из-за мороза
В 12 из 16 районов региона зафиксировали температуру ниже минус 27 градусов
Читать полностью