Глава Марий Эл продолжает работу после слухов о его возможной отставке

ТАСС, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Марий Эл Александр Евстифеев на рабочем месте и продолжает свою работу, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

В пятницу РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, может уйти в отставку по собственному желанию.

"Ничего не изменилось с момента последних слухов. Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу также ответственно, как и прежде", - сообщили в пресс-службе.

Сообщения об отставке главы региона в СМИ появляются не впервые.