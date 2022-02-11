{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первое издание "Слова о полку Игореве" продали на торгах за 3,4 млн рублей

Первоначальная стоимость составляла 3 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самое первое издание "Слова о полку Игореве" продано на аукционе в "Литфонде" за 3,4 млн рублей, первоначальная стоимость книги составляла 3 млн рублей, говорится в результатах онлайн-торгов.

Речь идет об издании "Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича…" (М., 1800), сообщал ранее аукционный дом.

Как писал библиограф начала XX века Ю. Ю. Битовт, "это первое издание "Слова о полку Игореве", сгоревшее во время московского пожара 1812 года вместе с оригиналом". По его словам, уцелевшие экземпляры представляют большую библиографическую редкость и имеют значение оригинала, отметили в пресс-службе аукционного дома.

В конце книги помещена таблица: "Поколенная роспись российских великих и удельных князей, в сей песне упоминаемых". Текст отпечатан в два столбца: древнерусский оригинал и параллельный перевод.

Это комплектный экземпляр. "Книга обладает коллекционной ценностью музейного уровня", - отмечается на сайте аукционного дома. В сообщении говорится, что заслуга открытия "Слова" принадлежит коллекционеру и издателю русских древностей Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину (1744-1817), который, знакомясь с сокровищами ризницы Преображенского собора Спасо-Ярославского монастыря, обнаружил рукописный сборник XV - начала XVI века, содержавший уникальный памятник древнерусской литературы.

Теги
Россия
Уроки в начальных классах отменили на севере Томской области из-за мороза
В 12 из 16 районов региона зафиксировали температуру ниже минус 27 градусов
Читать полностью