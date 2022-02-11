Первое издание "Слова о полку Игореве" продали на торгах за 3,4 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самое первое издание "Слова о полку Игореве" продано на аукционе в "Литфонде" за 3,4 млн рублей, первоначальная стоимость книги составляла 3 млн рублей, говорится в результатах онлайн-торгов.

Речь идет об издании "Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича…" (М., 1800), сообщал ранее аукционный дом.

Как писал библиограф начала XX века Ю. Ю. Битовт, "это первое издание "Слова о полку Игореве", сгоревшее во время московского пожара 1812 года вместе с оригиналом". По его словам, уцелевшие экземпляры представляют большую библиографическую редкость и имеют значение оригинала, отметили в пресс-службе аукционного дома.

В конце книги помещена таблица: "Поколенная роспись российских великих и удельных князей, в сей песне упоминаемых". Текст отпечатан в два столбца: древнерусский оригинал и параллельный перевод.

Это комплектный экземпляр. "Книга обладает коллекционной ценностью музейного уровня", - отмечается на сайте аукционного дома. В сообщении говорится, что заслуга открытия "Слова" принадлежит коллекционеру и издателю русских древностей Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину (1744-1817), который, знакомясь с сокровищами ризницы Преображенского собора Спасо-Ярославского монастыря, обнаружил рукописный сборник XV - начала XVI века, содержавший уникальный памятник древнерусской литературы.