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Уроки в начальных классах отменили на севере Томской области из-за мороза

В 12 из 16 районов региона зафиксировали температуру ниже минус 27 градусов

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Занятия у школьников с 1-го по 4-й класс отменили в пятницу на севере Томской области из-за морозной погоды, рассказала ТАСС замруководителя отдела образования администрации Парабельского района региона Александра Ямангарина.

"Сегодня утром было минус 33 градуса и штиль. <...> Мы работаем на основании постановления администрации (распоряжения Департамента общего образования Томской области - прим. ТАСС). <...> Обучающиеся могут не посещать школу, 1-4-е классы, в минус 28 градусов с ветром 5 и более метров в секунду, в минус 30 градусов со слабым ветром и в минус 33 градуса без ветра", - отметила Ямангарина.

По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, в 06:00 в пятницу в 12 из 16 районов области была зафиксирована температура ниже минус 27 градусов. Исключение составили Томск и Томский район, Шегарский, Молчановский и Кожевниковский районы.

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