Умерла актриса фильмов "Стиляги" и "Географ глобус пропил" Евгения Брик

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС представитель ее супруга режиссера Валерия Тодоровского в пятницу.

"Это правда, - сказал ТАСС источник в окружении Валерия Тодоровского. - Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус".

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года. Известна по ролям в сериале "Оттепель", кинофильмах "Стиляги", "Географ глобус пропил".

В новость внесена правка (10:02 мск) - передается с уточнением: "кинофильмах "Стиляги", "Географ глобус пропил"