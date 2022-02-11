Представитель Зинаиды Кириенко рассказал о состоянии здоровья актрисы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель актрисы.

"В больнице, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас 88-летняя актриса проходит обследование. "Попасть туда нельзя, поскольку там ковидное отделение, все общение только по телефону", - добавил он.

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Окончила ВГИК, играла в московских театрах. Широкую известность получила в качестве киноактрисы. За годы карьеры Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

Среди наиболее известных работ Кириенко - Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" (1957-1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Михаила Шолохова (1959, Сергей Бондарчук), Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого (1961, Василий Пронин), колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1974) и "Судьба" (1977).