Пять приютов для безнадзорных животных построят к 2027 году в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/ Власти Новосибирской области планируют построить как минимум пять межрайонных приютов для безнадзорных животных на территории региона, на сегодняшний день их два, сообщил в пресс-центре ТАСС начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными регионального управления ветеринарии Александр Замиралов.

"Было принято постановление по поручению заместителя председателя правительства Новосибирской области. Разработана дорожная карта: на ближайшие пять лет намечено строительство как минимум пяти приютов межрайонных <…>. В данный момент идут расчеты по выделению финансовых средств", - сказал Замиралов.

По словам председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марии Сидоровой, по оценочным данным, в черте Новосибирска около 15 тыс. безнадзорных животных. Чтобы соблюдать меры по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску животных в среду обитания городу нужно как минимум 3 приюта, рассчитанных на единовременное пребывание 250 голов.

Работы по созданию первого приюта уже начаты, участок под строительство зарезервирован в левобережной части города, ведется разработка технического задания на проектирование. Это будет не просто приют, а центр, в котором планируется проводить беседы с населением и подрастающим поколением, организовывать выставки-раздачи, а также лечить и содержать животных, которых нельзя выпускать.

Ранее мэр Анатолий Локоть рассказал журналистам, что одна разработка проектно-сметной документации (ПСД) этого приюта будет стоить более 10 млн рублей. А строительство - предположительно свыше 80 млн рублей. То есть около 100 млн рублей потребует реализация этого проекта.

В Томске и Томском районе, по словам руководителя службы отлова и пункта передержки "Верный друг" Алены Можейко, чаще всего на жителей нападают не бездомные собаки, а животные, которых хозяева отпускают гулять без присмотра. С начала 2022 года в Томске зарегистрировано уже 10 нападений собак, сообщил сотрудник гордепартамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Сергиенко, курирующий отлов безнадзорных собак.