Около 160 тыс. поездок по билетной системе на базе карты "Тройка" совершили в Ульяновске

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти 160 тыс. поездок на общественном транспорте совершили жители Ульяновска в рамках тестирования московской билетной системы на базе карты "Тройка". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"За время тестирования билетной системы "СберТройки" мы видим, что пассажиры Ульяновска активно пользуются бесконтактным способом оплаты проезда в транспорте, в том числе картой "Тройка", и уже совершили более 160 тыс. поездок. Помимо внедрения билетной системы мы также установили в трамваях Ульяновска первые в городе стационарные терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Это серьезный шаг на пути к цифровизации транспорта в регионе, в дальнейшем это позволит создать больше оптимальных маршрутов и пересадок. По итогам тестирования совместно с регионом будет принято решение о масштабировании проекта", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "СберТройка" Валерии Матюхиной.

В Дептрансе уточнили, что тестировать транспортную карту "Тройка" в общественном транспорте Ульяновска начали в марте 2021 года, а также в ноябре прошлого года в рамках тестирования московской билетной системы на базе карты "Тройка" в нескольких трамваях установили первые стационарные терминалы для бесконтактной оплаты проезда.

"Создавая единое бесшовное пространство между Москвой и другими регионами, пассажиры получат возможность комфортнее перемещаться и смогут оплатить проезд "Тройкой", там, где она уже функционирует. Билетная система - это еще и хороший аналитический инструмент для властей других городов: контроль за оплатой проезда, получение выручки, возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта. Запуски пилотных проектов всегда необходимы. Они позволяют протестировать систему и доработать ее под конкретный регион", - отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, чьи слова также приводятся в сообщении.

Билетная система на базе карты "Тройка" уже работает в транспорте Москвы и Московской области, Тулы и Тульской области, Нового Уренгоя, Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска, Пермского края, Ростовской области, Республики Карелия и Ленинградской области, а также Кабардино-Балкарии, Новосибирска и Иркутска.