На Байкале из-за сложной ледовой обстановки затруднена подготовка переправы на Ольхон

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сложная ледовая обстановка на Байкале затрудняет подготовку и сдвигает сроки открытия ледовой переправы между материком и островом Ольхон. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ледовая переправа, соединяющая единственный населенный остров Байкала с материком, является самой протяженной в Иркутской области. В 2021 году ее ввели в эксплуатацию 10 февраля, в 2020 году - 11 февраля.

"Переправа сейчас готовится к открытию дорожной службой Иркутской области, но пока точной информации, когда она откроется, нет. Очень много сложностей с этим связанных, потому что в месте, где обычно проходит переправа, лед очень плохой, много торосов, машина гладко не проедет. Срезаются ледовые торосы, немного меняют траекторию. На это уходит много времени", - сказал собеседник агентства, отметив, что ориентировочно переправу откроют в конце февраля.

На зимнем Байкале сейчас высокий туристический сезон, но в популярных для отдыха местах ледовая обстановка сложная. В поселке Листвянка становление льда еще продолжается. Трещина, проходящая от поселка Большие Коты в сторону мыса Кадильный, на некоторых участках достигает двух метров, местами образовались торосы. В Слюдянском районе плотный снежный покров не дает льду равномерно нарастать. Кроме того, лед напитан водой, поэтому хрупок. В этом районе также наблюдаются становые трещины. В проливе Малое Море есть опасные участки с открытой водой. Они обнесены вешками, там установлены дополнительные информационные знаки.

В выходные, когда турпоток на Байкал резко увеличится, спасатели усилят профилактическую работу с рыбаками и отдыхающими.

Байкал - самое глубоко озеро на планете, включено в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Зимний Байкал привлекает туристов со всего мира чистым и прозрачным льдом. Остров Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Летом между материком и островом курсируют паромы, а в период, когда лед не окреп - суда на воздушной подушке.