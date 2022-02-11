Движение по дороге из Ненецкого АО в Коми восстановили для всех видов транспорта

ТАСС, 11 февраля. Движение всех видов транспорта, прерванное 9 февраля из-за непогоды, возобновлено в пятницу по сезонной автодороге (зимнику) Нарьян-Мар - Усинск, единственной соединяющей Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской ООО "Техносфера", которая занимается обслуживанием трассы.

Движение по трассе для всех видов транспорта было приостановлено 9 февраля из-за метели и плохой видимости.

"Зимник Нарьян-Мар - Усинск открыт для всех видов транспорта", - сказали в диспетчерской.

По данным Севгидромета, в НАО местами небольшой снег, метель, ветер до 13 м/с, температура минус 8-13 градусов.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю, а также по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.

В этом году протяженность зимника составляет порядка 33 км, она сократилась на 23 км по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию участка автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск.