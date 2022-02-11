Парк Гагарина благоустроят в Комсомольске-на-Амуре в 2022 году

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Территорию парка имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре благоустроят в 2022 году на средства муниципалитета и Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

В июле 2021 года правительство Хабаровского края и Объединенная авиастроительная корпорация подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Документ, разработанный во взаимодействии с администрацией Комсомольска-на-Амуре, предусматривает меры, направленные на сокращение миграционного оттока жителей города.

"Преображение парка им. Ю. А. Гагарина - это один из совместных проектов Авиастроительной корпорации, Правительства края и администрации города, направленных на создание современной городской среды в городе Юности. В прошлом году во время голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, большинство своих голосов комсомольчане отдали именно этому парку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект благоустройства парка уже готов. В ближайшее время будет проведен конкурс, на котором определят подрядчика. Часть работ проведут за счет средств АО "Компания "Сухой", которая входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК). На реализацию проекта авиазавод планирует направить 14 млн рублей, столько же вложит муниципалитет. Территорию благоустроят по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Движущей силой приоритетного проекта всегда являются люди. Теперь к его реализации подключаются и предприятия. Это первый такой случай в нашем крае. <...> Надеемся, эту практику подхватят и другие организации, которые приложат усилия к созданию комфорта для местных жителей. Мы делаем общее дело, чтобы в нашем крае стало лучше жить", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Дария Тюрина.

Летом в парке появится скейт-площадка, пространство для уличной гимнастики, будут установлены теннисные столы, начнется обустройство мест для активного отдыха детей и взрослых. В будущем планируется смонтировать павильоны для посетителей, небольшие трибуны, раздевалки для спортсменов и обустроить площадки для мини-футбола, стритбола, волейбола.

О проектах благоустройства

Всего в этом году жители 53 муниципальных образований края выбрали 91 общественную территорию, на которой весной начнется благоустройство за счет федеральных средств. В Комсомольске-на-Амуре в 2022 году благоустроят пять общественных пространств - помимо парка имени Ю. А. Гагарина в их число входит территория у Центра молодежных инициатив, сквер за Дворцом культуры Авиастроителей, территория у площади имени Ю. А. Гагарина и территория у памятника "Нерушимая дружба".