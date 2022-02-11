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Работавшие в Чечне в 1994-1996 годах прокуроры получат статус ветеранов боевых действий

Это также коснется участников контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о наделении статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике в 1994-1996 годах и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Поправки вносятся в закон "О ветеранах". Статусом ветерана боевых действий наделяются прокуроры и следователи, выполнявшие свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

"Основным условием отнесения прокурорских работников и следователей к данной категории ветеранов боевых действий будет подтвержденный факт выполнения служебных обязанностей в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона", - отмечается в пояснительной записке.

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