В Подмосковье оставившую детей без присмотра женщину могут арестовать на пять суток

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Женщина, которая оставила своих двоих дочерей без должного присмотра в Апрелевке, привлечена к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей, ей может грозить штраф или административный арест до пяти суток.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, накануне инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних в рамках профилактической работы в одной из квартир дома на Больничной улице в Апрелевке проверили 35-летнюю женщину, которая состоит на учете с прошлого года, как родитель не исполняющий обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних дочерей. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности (по ст. 5.35 КоАП).

"В ходе проверки установлено, что в период с 9 по 10 февраля ее дети 2018 и 2021 годов рождения находились с бабушкой, которая употребляла спиртные напитки с посторонними гражданами. Спустя некоторое время мать детей с внешними признаками алкогольного опьянения явилась в квартиру", - сказала Петрова. По ее словам, в связи с тем, что дети находились в социально-опасном положении, было принято решение поместить их в Наро-Фоминскую городскую больницу.

"За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей мать привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась", - добавила начальник пресс-службе подмосковной полиции.

В настоящее время собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Наро-Фоминского городского округа.