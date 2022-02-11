В Забайкалье восстановят полосу для авиарейса "Авроры" Агинское - Улан-Удэ к июню

ЧИТА, 11 февраля. /ТАСС/. Подрядчик к июню 2022 года восстановит взлетно-посадочную полосу в поселке Агинское Забайкальского края для запуска рейса Агинское - Улан-Удэ единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщила в пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Для организации маршрута ведется работа по восстановлению взлетно-посадочной полосы в Агинском, уже проведено обследование земельных участков. Плановый срок завершения работ - июнь этого года, открытие маршрута запланировано на июль. Стоимость перелета составит не более 3,7 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя края Дмитрия Ватагина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, раньше в Агинском была оборудованная взлетно-посадочная полоса, но так как авиасообщение с поселком отменили, она пришла в негодность. На объекте восстановят ограждение, выровняют саму полосу, а также установят модульный терминал.

Поселок Агинское является административным центром Агинского Бурятского округа и располагается в 159 км от Читы. В нем живут порядка 18 тыс. человек.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития ДФО на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Начиная с 26 июля 2021 года авиакомпания "Аврора" выполнила 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, которыми воспользовались более 69,8 тыс. пассажиров. В Забайкалье действует восемь субсидируемых направлений.