Калужская область выходит из программы по переселению в РФ соотечественников

КАУЛГА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Калужской области приняли решение о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Данная мера позволит сократить поток мигрантов в регион, сообщил в пятницу губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии", - написал Шапша.

Он отметил, что также принято решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в сферу торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и заведений общепита. "У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", - уточнил Шапша.

Губернатор сообщил, что утром в пятницу без предупреждения приехал в многофункциональный миграционный центр (МФЦ) в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который "русским языком явно не владеет", однако сертификат о знании языка у него был. "Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - отметил губернатор.

Поводом для принятия таких решений стал ряд резонансных инцидентов с участием мигрантов. Так, в 2022 году суд вынес приговор уроженцу одной из стран ближнего зарубежья, который призывал пользователей соцсетей к террористической деятельности и оправдывал ее. Мужчина получил два года лишения свободы в колонии общего режима и запрет на администрирование интернет-ресурсов на два года. В 2021 году, как сообщалось в региональных СМИ, происходили массовые драки, одна из них - между мигрантами - водителями маршруток. Ряд конфликтных ситуаций с участием детей из семей мигрантов возникали в учебных заведениях области.

По данным управления МВД по Калужской области, за 2021 год полицией было принято 113 решений о депортации иностранцев, которые освободились из мест лишения свободы и получили негативные характеристики от ФСИН России. Еще 23 мигранта были признаны угрозой нацбезопасности. На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве области в 2021 году был отмечен рост преступности среди мигрантов более чем на 23%.