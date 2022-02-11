Школьники в четырех муниципалитетах Тюменской области будут учиться удаленно до 19 февраля

ТЮМЕНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Школьники и студенты в четырех муниципалитетах Тюменской области продолжат учиться удаленно до 19 февраля. Об этом в пятницу сообщили журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"Дистанционный режим обучения сохраняется в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля, такое решение принял региональный оперативный штаб, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер. В других муниципалитетах региона школы могут вернуться к обычному режиму работы. При этом учреждения дополнительного образования продолжают свою деятельность в дистанционном формате по всей Тюменской области. Студенты коллежей и техникумов продолжают дистанционное обучение с 14 по 19 февраля. Вузам региона также рекомендовано продлить дистант на этот период ", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 2 792 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 125 919 случаев, выздоровели 88 814 человек, полный курс вакцинации прошли 1 046 206. Развернуто 2 210 коек, из которых свободно 15,6%.