В Приморье продлили рабочее время детских инфекционных кабинетов

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Время работы детских инфекционных кабинетов для пациентов с симптомами ОРВИ продлили в трех городах Приморья. Такое решение было принято после увеличения числа обращений на 20%, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В детских поликлиниках Владивостока, Артема и Находки увеличили режим работы инфекционных кабинетов для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Обратиться в них можно при температуре до 38 градусов. Инфекционные кабинеты в детских поликлиниках Артема и Находки работают круглосуточно без выходных. Во Владивостоке все детские поликлиники принимают детей ежедневно с 8:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Развернутые ранее детские амбулаторные инфекционные центры работают по 12-14 часов в сутки. Детские поликлиники в других муниципалитетах Приморья пока сохраняют прежний режим работы.

Также в связи с ростом заболеваемости в детском инфекционном отделении Владивостокской клинической больницы №2 для оказания помощи пациентам с коронавирусом развернуто 63 места. Еще 10 коек предусмотрены для детей с подозрением на инфекцию.

С начала пандемии в регионе выявлено 124 717 случаев заражения коронавирусом, 1 518 - за последние сутки. Выздоровели 101 398 граждан, 1 756 пациентов умерли. Привиты 992 722 человека.