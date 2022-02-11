Путин поручил усовершенствовать систему создания кадрового резерва для НИИ и вузов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать систему формирования кадрового резерва руководителей научных организаций и вузов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совместного заседания Госсовета РФ и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года.

"Минобрнауки России совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию: представить в Комиссию по научно-технологическому развитию Российской Федерации предложения по совершенствованию системы формирования кадрового резерва руководителей научных организаций и образовательных организаций высшего образования", - говорится в перечне поручений.

В том числе должны быть предоставлены предложения по определению порядка приоритетного рассмотрения научными организациями и вузами кандидатур из числа лиц, включенных в кадровый резерв, при принятии решений о замещении соответствующих вакантных должностей. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 30 мая 2022 года.

Кроме того, президент РФ поручил при участии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и образовательного фонда "Талант и ycпex" реализовать начиная с 2022 года программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.

Ответственные за это поручение - министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева - должны представить доклад о его выполнении до 1 сентября 2022 года, а далее - ежегодно.