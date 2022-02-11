Путин: в России к 2030 году должно появиться не менее 25 кампусов при вузах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать не менее 25 кампусов при отечественных институтах и университетах к 2030 году.

"Правительству РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить подготовку и утверждение в составе национального проекта "Наука и университеты" федерального проекта по созданию не менее 25 кампусов образовательных организаций высшего образования к 2030 году на основе государственно-частного партнерства, предусмотрев необходимый объем финансового обеспечения реализации названного проекта за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

На исполнение этого задания Путин дал срок до 1 июня, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и руководителей регионов.

Путин также ждет предложений "о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ в части, касающейся определения понятия "кампус", случаев его использования, а также условий и порядка создания и эксплуатации кампусов".

Президент потребовал "разработать дополнительные меры по стимулированию участия инвесторов и концессионеров в проектировании, строительстве и эксплуатации кампусов".

Тема создания кампусов обсуждалась на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию в конце прошлого года. Глава государства тогда отмечал, что открытие кампусов позволяет создать комфортную среду для обучения.