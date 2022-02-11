В Татарстане занято почти 95% коек в ковидных госпиталях

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. ковидных коек развернули в Татарстане, из них занято 94,8%. Минздрав республики не видит проблем по коечному фонду, в регионе есть резерв госпиталей, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

"На сегодня функционирует во временных инфекционных госпиталях 4 503 койки, из них свободный процент - это 6,2%, это 278 коек. Необходимо помнить, что при необходимости койки могут быть перепрофилированы в течение небольшого количества времени", — сказал Лопушов.

Ранее пресс-служба Минздрава Татарстана сообщала, что не наблюдает проблем с коечным фондом в республике. В случае необходимости имеется резерв коек для развертывания. В начале ноября их было развернуто порядка 7,5 тыс. Все медицинские организации в республике обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарственными препаратами, а также средствами индивидуальной защиты медработников.

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11 февраля 2022 года число заболевших составило 62 727, суточный прирост — 2 238 человек, неделю назад суточный прирост был 996 человек.