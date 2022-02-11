Матвиенко призвала "поставить точку" в вопросе запрета клеток в российских судах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала окончательно решить вопрос с запретом в залах судов защитных кабин, так называемых клеток. Об этом она сказала в пятницу на заседании Совфеда.

Этот вопрос подняла на заседании член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова. Она отметила, что законопроект, который предлагает запретить использование в зале суда защитных клеток и "аквариумов", затрудняющих общение подсудимого с адвокатом, уже четыре года находится в Госдуме.

"Пока мы тут не можем найти ведомственное согласование, ЕСПЧ присуждает постоянно огромные суммы выплат гражданам, которые находятся в этих клетках. Если посчитать, сколько из бюджета заплачено денег за нарушение прав граждан за несоблюдение презумпции невиновности, можно было бы и закрыть эту тему. Дело не только в финансовых последствиях, но и, конечно, в имидже государства", - сказала Матвиенко.

"На самом деле ситуация уже нетерпимая. Есть категория уголовных дел, категория граждан, привлекаемых к ответственности, скажем, за терроризм, убийство, тяжелые статьи. В этом случае понятно и объяснимо (использование защитных кабин - прим. ТАСС). А когда рассматриваются экономические преступления, еще какие-то малозначимые, держать людей в клетках или "аквариумах" - это уже прошлый век", - добавила она.

Спикер Совфеда поручила главе комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу провести рабочее совещание со всеми ведомствами по этому вопросу и назначить дату совещания под ее председательством. "Мы должны поставить точку в этом вопросе. Мы должны соответствовать международным стандартам, требованиям", - пояснила Матвиенко.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". Матвиенко ранее сообщала, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект. Однако к настоящему времени проект не был рассмотрен Думой даже в первом чтении.