В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с коронавирусом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 203 949, до 13 731 794. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.

За сутки госпитализировали 19 281 человека, что на 0,85% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах, увеличение - в 46, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 112 236, до 11 021 633, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее в штабе сообщили о 106 092 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 80,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 722, до 338 813, сообщили в оперштабе.

Днем ранее был выявлен 701 летальный случай.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,47%, следует из данных штаба.