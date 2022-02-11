В Москве выявили 18 541 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 541 против 22 747 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

В относительном выражении прирост составил 0,7%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 577 044 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 81 против 84 днем ранее, до 39 849.

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 21 615, до 2 140 512.

В Подмосковье выявили 8 967 случаев заражения коронавирусом за сутки против 7 611 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 873 947 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 8 710, до 697 111, число умерших - на 38, до 13 739.

В Санкт-Петербурге выявили 22 070 случаев заражения коронавирусом за сутки против 21 644 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 231 724 случая заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 20 359, до 949 693. Число умерших возросло на 66, до 30 582.