Список новых городов - участников федпроекта "Чистый воздух" появится в июне 2022 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Расширенный список российских городов, в которых будут проводить мероприятия по улучшению качества воздуха по нацпроекту "Экология", появится в июне 2022 года. Города будут отбирать по методике на основе данных Росгидромета и Роспотребнадзора, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"По поручению президента, в этом году федеральный проект распространится и на другие города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. <…> Список новых городов утвердим в правительстве в июне", - заявил он на заседании Совета Федерации в пятницу.

По словам Козлова, определение новых участников федпроекта будет проходить по методике, основанной на данных Росгидромета и Роспотребнадзора. Методика будет зарегистрирована в феврале.

По прогнозам Минприроды, перечень городов может расшириться до 40 в будущем.

Министр отметил, что к 1 марта нынешние 12 городов - участников проекта должны представить планы по снижению вредных выбросов. "План - это не красивая презентация, мы ждем конкретный перечень мероприятий: закрытие устаревших производств и внедрение новых технологий, установка фильтров и, конечно, систем автоматического контроля выбросов", - пояснил Козлов.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. На эти цели выделено более 500 млрд рублей. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.