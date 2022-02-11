Рекордное за последние семь лет количество снега вывезли из столицы Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочие вывезли с дорог, дворов и тротуаров Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ) в текущем зимнем сезоне 1,2 млн куб. м снега, что является максимумом за последние семь лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу.

"В Ханты-Мансийске в текущем зимнем сезоне вывезено из города - общественных территорий, дорог, дворов и т.д. - 1 млн 200 кубов снега. <…> Это рекордный показатель за последние минимум семь лет", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что в конце декабря циклон из Европейской части России принес снегопад в западные и северные районы ХМАО, всего за сутки выпало более 50% осадков от месячной нормы.

В целом в Югре специалистами было зафиксировано рекордное количество осадков, выпавших с начала нынешнего осенне-зимнего сезона. Так, в Ханты-Мансийске высота снежного покрова была превышена более чем в два раза - свыше 80 см. В связи с большим количеством выпавших осадков дорожные службы в усиленном режиме расчищают улицы и тротуары. При этом во многих дворах городов Югры скопились большие сугробы.