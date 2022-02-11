Кабмин утвердил план мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий, связанных с проведением в России Международного десятилетия языков коренных народов, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Разработка клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на национальных языках, создание виртуального музея традиционной культуры малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, проведение гастролей театральных коллективов - эти и другие мероприятия предусмотрены планом по проведению в России Международного десятилетия языков коренных народов в 2022-2032 годах", - говорится в сообщении.

Фактическим его стартом станет Всероссийский этнодиктант на языках коренных народов, намеченный на 18 февраля.

Всего запланировано более 60 мероприятий, поделенных на шесть тематических разделов, уточнили в пресс-службе. Они будут посвящены совершенствованию госуправления, образованию и подготовке педагогических кадров, науке, цифровизации и книгоизданию. Некоторые мероприятия будут регулярными. Так, два года будет проводиться международная конференция по проблемам сохранения языков коренных народов, а раз в три года с 2002 года - Всероссийский съезд преподавателей родного языка и литературы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Каждый год Минобрнауки и Институт языкознания РАН будут осуществлять исследования по различным темам, включая вопросы социолингвистической ситуации языков коренных народов.

Региональным властям поручено представить собственные планы проведения мероприятий до 2032 года.

"Международное десятилетие языков коренных народов мира было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Россия стала первым государством - членом ООН, приступившим к реализации этой инициативы. Координатор работы - Федеральное агентство по делам национальностей", - отметили в правительстве.