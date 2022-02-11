На Кубани достигли 83% выполнения плана вакцинации от коронавируса

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса в Краснодарском крае прошли почти 3 млн взрослых жителей. Выполнение плана по иммунизации составляет 83%, что недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Об этом заявила в ходе брифинга специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Тюпина.

"На данный момент в Краснодарском крае план выполнения вакцинации составляет 83%. Это достаточно высокий уровень, но для достижения стойкого коллективного иммунитета нужно, чтобы определенные районы прививались в большем количестве", - сообщила Тюпина.

Врач-инфекционист Специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева добавила, что вакцинировали от коронавируса 2 972 119 взрослых жителей края и 3 084 ребенка.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края планируют достичь планового показателя по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в 80%, или 3,6 млн человек, к февралю 2022 года. В конце декабря 2021 года - начале января 2022 года в Краснодарском крае фиксировали 300-400 случаев заражения коронавирусом в сутки, после новогодних праздников, когда курорты Краснодарского края посетили порядка 500 тыс. отдыхающих, в регионе начал расти ежесуточный показатель заболеваемости ковидом.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки в регионе выявили 3 771 случай заражения коронавирусом, в том числе 425 детей в возрасте от 3 дней. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 172 726 случаев ковида, за весь период 112 885 человек выздоровели и выписаны из больниц, 10 178 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 106 жителей, на ЭКМО - 6.