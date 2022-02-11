Мининформ Белоруссии объяснил блокировку TJournal

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Доступ к интернет-ресурсу tjournal.ru ограничен в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Мининформа Белоруссии.

"В связи с поступающими запросами от СМИ министерство информации сообщает, что 9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что распространение указанной информации запрещено в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". "Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ", - говорится в сообщении.

10 февраля TJournal заявил о блокировке своего сайта на территории Белоруссии. TJournal - российская платформа, состоящая из сообществ и личных блогов, контент в которой создают редакция, пользователи и роботы, анализирующие соцсети.