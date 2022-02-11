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Пандемия COVID-19

Посол Ирана в Москве высоко оценил сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией

Казем Джалали также рассказал, что привит "Спутником V"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали дал высокую оценку взаимодействию между двумя странами в борьбе с пандемией коронавируса.

"С Россией мы с самого начала пандемии вели взаимодействие. Россия оказала нам достойную помощь, когда у нас еще не было собственной вакцины, - сказал он на онлайн-конференции, приуроченной к 43-й годовщине победы Исламской революции в республике. - Сегодня мы достигли самодостаточности в этом вопросе и нет необходимости в закупке вакцин за границей, но мы всегда хорошо вспоминаем наше взаимодействие с Россией. Это был трудный период, но было тесное сотрудничество между нашими странами"

На вопрос, каким препаратом привился он сам, Джалали ответил, что "привился той вакциной, которую использует российский народ - "Спутник V".

Теги
ИранРоссияПандемия COVID-19
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