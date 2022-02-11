Подростки из России смогут въезжать в Испанию при предъявлении теста на ковид

МАДРИД, 11 февраля. /ТАСС/. Граждане России в возрасте от 12 до 17 лет смогут въезжать в Испанию с 14 февраля при предъявлении отрицательного результата теста на новый коронавирус. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в МВД королевства.

В официальном правительственном вестнике страны был опубликован указ, согласно которому для въезда в Испанию подросткам из государств, которые не входят в состав ЕС, будут достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный за 72 часа до въезда. Как подтвердил источник в МВД королевства, такая мера также распространяется на несовершеннолетних из России.

В пресс-службе Минздрава королевства сообщили, что несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет из государств, которые не входят в состав ЕС, смогут въезжать в Испанию при предъявлении отрицательного результата теста на новый коронавирус.

По его информации, правительство скорректировало "медицинские требования для въезда в Испанию для лиц старше 12 лет и младше 18 лет из стран, не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону, где доступ к вакцине против SARS-CoV-2 для этой возрастной группы затруднен или пока невозможен".

"Так, с 00:00 14 февраля путешественники в возрасте от 12 до 17 лет из этих стран, не имеющие действительного сертификата о вакцинации, смогут предъявить тест, основанный на амплификации молекулярных нуклеиновых кислот NAAT (ОТ-ПЦР или аналогичный), с отрицательным результатом, который был сделан за 72 часа до прибытия в нашу страну, - отметили в ведомстве. - Лица младше 12 лет, путешествующие со взрослыми, не будут подвергаться каким-либо санитарным требованиям, как это было до сих пор".

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 10,5 млн случаев заражения, свыше 95 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Ранее на фоне появления омикрон-варианта ковида темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В результате в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных. Тем не менее предполагается, что королевство уже преодолело пик текущей волны ковида.