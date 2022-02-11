Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,08

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос на 0,03, до 1,08. Он превышает единицу почти пять недель подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор вновь оказался ниже 1 в пяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Так, в Москве он равен 0,8, в Подмосковье - 0,81, в Воронежской области - 0,89, в Самарской - 0,92, в Санкт-Петербурге - 0,95.

В Пермском крае коэффициент снизился до 1,16, в Ростовской области поднялся до 1,2, в Нижегородской области коэффициент составил 1,33, а в Свердловской - 1,39. В Красноярском крае он увеличился до 1,5.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.