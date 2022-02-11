Совфед изменил границу между Брянской и Калужской областями

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу принял решение об изменении границ между Калужской и Брянской областями, чтобы ликвидировать территории-анклавы.

"Утвердить изменение границы между субъектами Российской Федерации Калужской областью и Брянской областью в соответствии с согласованными между ними картографическим изображением и картографическим описанием линии границы", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Изменение границ обусловлено необходимостью ликвидации существующих сейчас анклавов - в первую очередь села Желтянка Хвастовичского района Калужской области, которое входит в состав Калужской области, но фактически отделено от ее границ. Граница между субъектами изменяется путем взаимного обмена территориями равной площади. Соответствующее соглашение было подписано губернаторами двух регионов, утверждено в конце прошлого года заксобраниями Калужской и Брянской областей.

Как отмечается на сайте заксобрания Калужской области, село Желтянка связывает с калужским регионом единственная автомобильная дорога, которая проходит по территории Брянской области. По этой причине отремонтировать ее, привести в порядок линию электропередачи, которая проходит вдоль дороги, "не представляется возможным". В региональном парламенте также подчеркивают, что еще в 2018 году был проведен опрос, в ходе которого жители села высказались за изменение границ.

В соответствии с Конституцией РФ вопросы утверждения изменения границ между российскими субъектами относятся к ведению Совета Федерации.