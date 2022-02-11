Ассоциация юристов предложила главе ВС РФ изменить практику оценки в уголовных делах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московское отделение Ассоциации юристов России (АЮР) направило председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву предложения по корректировке практики использования оценки в уголовных делах. Об этом ТАСС сообщил члена совета московского отделения АЮР Дмитрий Кравченко.

По мнению авторов доклада, применение категорий оценки и стоимости в уголовных делах осуществляется некорректно. "От правильного определения стоимости зачастую зависит наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Когда следствие или суд назначает экспертизу рыночной стоимости, они могут не понимать, что рыночная стоимость - это стоимость "в вакууме". А выяснить по уголовному делу им на самом деле надо правильность цены в этой конкретной сделке между конкретными контрагентами в конкретных условиях", - рассказал Кравченко.

По его словам, то, что необходимо выявить по уголовному делу - это чаще всего равновесная стоимость. "Это новый вид стоимости, который в настоящее время включен в новый проект федеральных стандартов оценки, рассматриваемый в правительстве. Именно равновесная стоимость предполагает оценку всех факторов, влияющих на конкретную сделку в конкретных обстоятельствах. Мы считаем, что изменение федеральных стандартов оценки - отличный повод скорректировать в соответствии с ними и судебную практику по уголовным делам, чтобы определение стоимости в них стало точнее", - пояснил он. Такую корректировку, по его мнению, можно осуществить путем изменения постановления Пленума Верховного суда РФ.

Кравченко отметил, что авторы доклада считают необходимым оценивать в экспертизе по уголовным делам не конкретную стоимость, а интервал стоимости. По его словам, это приблизит судебную практику к презумпции невиновности. "Ни одно из экономических дел не обходится без экспертиз, а очень часто в области оценки стоимости. Поэтому проблема представляется очень актуальной для практики", - подчеркнул председатель исполкома московского отделения АЮР.