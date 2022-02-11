Матвиенко поручила проработать вопрос о постковидной психиатрической реабилитации в ОМС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС для переболевших новым коронавирусом.

"Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в полис ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании палаты.

"Это психическое здоровье людей, оно не менее важно, чем физическое и все остальное", - добавила она.

Данный вопрос возник по итогам выступления перед сенаторами президента Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктора медицинских наук, профессора Зураба Кекелидзе. Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, специалисты в области психиатрии знают, как проводить постковидную реабилитацию по своему профилю. "К сожалению, существующая система ОМС не позволяет психиатру принимать больных в поликлиниках, обычных больницах. Такой помощи не предусмотрено по ОМС, а в психиатрические больницы, естественно, люди не идут, боятся встать на учет", - объяснил Воробьев.