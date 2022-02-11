Песков подтвердил, что Макрон перед переговорами с Путиным отказался сдать ПЦР-тест

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон перед переговорами с главой российского государства Владимиром Путиным, которые состоялись в Кремле 7 февраля, отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус медикам РФ.

"Да, действительно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом Песков не стал уточнять, предоставляет ли Москва прибывающим с визитом иностранным коллегам данные об аналогичном ПЦР-тестировании президента Путина. "Здесь я не хотел бы вдаваться в дальнейшие детали. Давайте что-то оставим в непубличной стороне", - отреагировал он.

Пресс-секретарь оставил без ответа и вопрос о том, устроило бы Кремль, если бы Макрон сдал тест не российским, а французским врачам. "Я не хотел бы дальше вдаваться в подробности, не могу дальше углубляться", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "возможны разные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей".

Антураж переговоров

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Макрон был отделен длинным столом на переговорах с Путиным в Кремле после отказа сдать ПЦР-тест в РФ. Один из представителей окружения французского президента пояснил агентству, что в Париже "очень хорошо знали, что [отказ сдать ПЦР-тест] будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол, но не могли принять тот факт, что они получат в руки ДНК президента (Макрона - прим. ТАСС)".

Французский лидер 7 февраля посетил Москву для встречи с Путиным, их беседа продолжалась более пяти часов. На следующий день президент Франции направился в Киев для переговоров с украинским руководством.