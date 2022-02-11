В Пскове завершили противоаварийные работы на памятнике князю Невскому

ПСКОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили противоаварийные работы на памятнике князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе в Пскове, это позволило остановить разрушение несущих конструкций монумента. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Псковской области.

"На памятнике Александру Невскому с дружиной на горе Соколиха завершены противоаварийные работы. Первоочередные противоаварийные работы были направлены на предотвращение разрушения верхних несущих конструкций флагштоков. Особые сложности заключались в большой высотности сварочных работ, а также в неустойчивости конструкций флагштоков, имеющих значительную амплитуду колебания. Также достаточно сложным технологическим процессом являлась сварка медных листов, а также их соединение со сталью", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, остальные ремонтные работы по предложению губернатора Михаила Ведерникова возьмет на себя АНО "Возрождение объектов культурного наследия". "На их проведение потребуется 7,2 млн рублей. Проектная документация на проведение работ по комплексной реставрации монумента, включая первоочередные противоаварийные работы, была разработана в прошлом году", - говорится в сообщении.

В 2021 году в соответствии с указом президента РФ отмечалось 800-летие со дня рождения князя Новгородского, Киевского и Владимирского, великого полководца Александра Невского. Его биография знаменательна большим количеством побед. 5 апреля 1242 года войско Невского одержало победу над немецкими рыцарями на льду Чудского озера. Эта битва вошла в историю как "Ледовое побоище".

На территории региона на берегу Чудского озера в Гдовском районе ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище".