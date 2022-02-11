В Петербурге запустили портал, посвященный истории названия улиц и городских объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Ресурс об истории названий улиц и городских объектов Санкт-Петербурга создали специалисты Института культурных программ при участии топонимической комиссии города. Планируется, что интерактивный портал станет площадкой для обсуждения инициатив по развитию Петербурга, сообщил в пятницу вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Ресурс рассказывает не только обо всем, что связано с городскими названиями, но и представляет историю развития Северной столицы. Полезный портал для студентов, краеведов, историков, архитекторов, лингвистов, да вообще для всех, кто интересуется петербургскими традициями и культурой. База данных топонимов Санкт-Петербурга, представленная на портале - первое и единственное в России энциклопедическое собрание. В систематизированном виде она воссоздает полную топонимическую картину города на протяжении всей его истории", - написал Пиотровский.

Он отметил, что ресурс интерактивный - "там можно общаться по актуальным вопросам топонимики, обсуждать конкретные инициативы".

На портале размещены карты и планы Петербурга разных времен, база топонимов, информация о водных объектах, реестр наименований улиц, мостов, садов и парков, госкаталог названий географических объектов города и другие документы. Один из разделов посвящен истории переименований. Также на портале можно найти издания и научные статьи, посвященные городским названиям, отчеты с заседаний топонимической комиссии и другие сведения, связанные с географическими объектами в Санкт-Петербурге.