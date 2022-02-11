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Проверки выдачи мигрантам документов о знании русского языка начались в Калужской области

Поводом для проверки стало заявление губернатора Владислава Шапши о встрече с приезжим, который не владел языком, но соответствующий документ у него был

КАЛУГА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Калужской области начала проверки законности выдачи мигрантам сертификатов о знании русского языка после публикации губернатора Владислава Шапши о встрече с приезжим, который не владел языком, но соответствующий документ у него был. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"По поручению прокурора области Константина Жилякова прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства при получении патентов, предоставляющих право иностранным гражданам осуществлять трудовую деятельность. <...> В ходе проверки будут изучены обстоятельства получения соответствующих сертификатов, проверена их подлинность, дана правовая оценка как действиям иностранного гражданина, так и организации, выдавшей сертификат", - говорится в сообщении.

 

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