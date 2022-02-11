Матвиенко призвала оперативно решить вопрос об использовании навоза в качестве удобрения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Минприроды совместно с Министерством сельского хозяйства в течение недели согласовать свои позиции по законопроекту о возможности использования отходов жизнедеятельности животных в качестве удобрения.

Соответствующий документ, как рассказал в своем выступлении на пленарном заседании глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, был разработан сенаторами. По его словам, законопроект позволяет использовать отходы жизнедеятельности животных в виде удобрений. По действующему законодательству такие отходы считаются отходами производства и не могут использоваться в хозяйственном обороте.

"Александр Александрович [Козлов, министр природных ресурсов и экологии] и Светлана Геннадьевна [Радионова, глава Росприроднадзора], отнеситесь к этому серьезно. Наши деды и прадеды, когда не было химических удобрений, куда [отправляли] навоз? В удобрение. Считалось, что это органическое удобрение самое полезное. Да, наверное, там есть какие-то вредные составляющие, но нельзя же довести проблему до того состояния, когда она взорвалась", - сказала Матвиенко в рамках правительственного часа с участием главы Минприроды Александра Козлова.

По ее словам, данная тема перезрела, Совет Федерации начал ей заниматься после того, как Росприроднадзор выставил многомиллиардные штрафы предприятию по производству мяса за накопленный навоз. Спикер добавила, что к ней обратились порядка 15 губернаторов, высказавшие опасения, что таким образом губится отрасль, они попросили отрегулировать это на федеральном уровне. "Легче всего наложить многомиллиардные штрафы. Но любое министерство и ведомство, в конечном итоге вы все отвечаете за развитие экономики страны, за развитие сельхозпроизводства. И можно так дойти до того, чтобы все позакрывать, всех обанкротить и считать, что дело сделано", - сказала председатель верхней палаты парламента.

"А Минсельхоз знает эту проблему? И почему вы ее в сотрудничестве с Минприроды не решаете? Вы мне можете сказать или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это как бы не царское дело", - обратилась она к статс-секретарю, заместителю министра сельского хозяйства Ивану Лебедеву, который принимал участие в заседании.

По словам Лебедева, ведомство готовит положительное заключение на законопроект. "Проблему мы знаем. Мы смотрели в разных конструкциях, как это можно решить. Сегодня честно говорим, что законопроект полностью отвечает отраслевым задачам и интересам. Мы готовим положительный отзыв", - сказал он. "Мы сегодня наших аграриев выводим в плоскость, которая позволяет использовать навоз, который образуется в результате производства, использовать [его] на полях при тех технологиях, которые позволяют его делать безвредным", - продолжил он.

Позиция Минприроды

В свою очередь глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что министерство знакомо с этим законопроектом. По его словам, понятие вторничные ресурсы должно решить этот вопрос, но обратил внимание, что не все моменты согласованы.

Матвиенко попросила Минприроды поддержать Минсельхоз в этом вопросе и в течение недели пройти все согласования, чтобы снова "не погрязнуть в межведомственных разговорах". "Нужен результат. Вопрос-то не решен", - констатировала она.

"Надо заканчивать эту дискуссию, надо принимать решение и создать условия для сельхозпроизводителей, чтобы мы больше своего мяса производили. <...> Мы в этом нуждаемся", - добавила спикер Совфеда.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заверила, что ведомства справятся с поставленной задачей, в течение недели вопрос будет урегулирован.