Первый замминистра строительства на Сахалине увольняется из-за ДТП с ребенком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко приняла решение уволиться по собственному желанию после ДТП, в котором она совершила наезд на ребенка. Об этом в пятницу сообщила Стаценко журналистам.

"9 февраля около 19:00 я совершила наезд на мальчика, на вид 10-11 лет на улице Ленина. С места ДТП не скрывалась, на место прибыли медики скорой помощи и увезли ребенка в больницу. Я прошу прощения у мальчика и его родителей за то, что допустила наезд. Это происшествие - трагическая случайность. <...> Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию", - заявила замминистра.

Стаценко рассказала, что первым делом приобретет назначенные врачом препараты для ребенка. "Я готова возместить ущерб и оказать семье всю необходимую помощь", - сообщила она.

По информации областного Минздрава, мальчика прооперировали. Он находится в реанимационном отделении в сознании.